Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Party.pl zdradziła, co wydarzy się w najnowszych odcinkach "M jak miłość"! Jak potoczą się losy Joasi i jej tajemniczego sąsiada, Michała? Ostrowski (Paweł Deląg) od samego początku wbudzał ogromne emocje. Początkowo wydawało się, że z Joasią połączy go romans, później wszystko wskazywało na to, że jest niebezpieczny i może zrobić krzywdę Chodakowskiej i Wojtusiowi. Ostatnio jednak okazało się, że sąsiad Joasi jest pisarzem i autorem popularnych kryminałów. Co jeszcze skrywa Michał Ostrowski z "M jak miłość"? Zobaczcie, co zdradziła nam Barbara Kurdej-Szatan!

