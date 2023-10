Joanna to uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo z Adamem nie przetrwało jednak eksperymentalnego miesiąca. Jednak serce Joanny znowu jest zajęte! Tym razem jednak chciałaby zachować prywatność i anonimowość swojego partnera.

Joanna w rozmowie z nami przyznała, że jest szczęśliwie zakochana, a nieudana próba stworzenia związku w programie, wcale nie zniechęciła jej do podjęcia drugiej decyzji o ślubie w przyszłości:

Chciałabym, ale na pewno bez kamer. Mam w głowie już takie marzenie...

Joanna zdradziła nam jak powinien wyglądać jej wymarzony dzień oraz na jaką suknię ślubną by się zdecydowała. Czy byłaby podobna do tej, którą wybrała na ślub od okiem kamer? Zobaczcie wideo, aby dowiedzieć się, co nam zdradziła.

Czy wymarzona suknia ślubna Joanny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byłaby podobna do tej, którą wybrała na ślub z Adamem?

