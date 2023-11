W czwartek rano widzowie „Pytania na śniadanie” przeżyli spore zaskoczenie, gdy na planie nie pojawiła się dziennikarka Joanna Racewicz. Jak poinformował „Super Express”, dziennikarka została zawieszona, a na jej miejscu zobaczymy Marzenę Kawę. Telewizja Polska wydała już oficjalne oświadczenie w tej sprawie!

Powodem zawieszenia dziennikarki miał być jej wpis na Instagramie, na którym pochwaliła się efektami 40-dniowej diety. Jak się okazuje, stacja TVP uznała wpis za lokowanie produktu, niezgodne z etyką dziennikarską.

Od dnia 13 marca 2018 r. pani Joanna Racewicz przestała prowadzić program „Pytanie na śniadanie”. Powodem tej decyzji było wykorzystywanie przez panią redaktor Joannę Racewicz marki „Pytanie na śniadanie” do promocji produktów bez wiedzy i zgody kierownictwa programu, co powtarzało się mimo upomnień ze strony przełożonych. Działanie to koliduje z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi reklamy i promocji, a także stoi w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej - czytamy na stronie centruminformacji.tvp.pl.