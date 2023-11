Reklama

Joanna Racewicz straciła męża w tragicznych okolicznościach. Kapitan Paweł Janeczek zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Porucznik Biura Ochrony Rządu osierocił maleńkiego wtedy syna, Igora. Teraz chłopiec jest dla swojej mamy wsparciem. Joanna Racewicz często opowiada mu o tacie. Dziennikarka lubi podkreślać, że jej syn już teraz bardzo przypomina swojego ojca w sposobie patrzenia, myślenia i postrzegania świata.

Zobacz także: Ekshumowano męża Joanny Racewicz! "Nie znajduję słów, by to opisać"

Joannę Racewicz spotkała ostatnio niemiła niespodzianka. W jej ręce trafiła ulotka zachęcająca do wstąpienia w szeregi Służby Ochrony Państwa. Na zdjęciu widać uzbrojonych funkcjonariuszy. Co tak oburzyło Joannę Racewicz? Okazuje się, że jeden z mężczyzn na fotografii to jej tragicznie zmarły mąż!

Sądziłam, że niewiele rzeczy jest mnie w stanie zdziwić. Aż do chwili, gdy zobaczyłam oficjalną ulotkę nowej formacji. W tej roli zdjęcie z Afganistanu, 2009. Pierwszy po prawej to kpt Paweł Janeczek, „Janosik”, nieżyjący od ponad 8 lat oficer Biura Ochrony Rządu. W środku - również nieżyjący min. Aleksander Szczygło, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zachęcać do wstąpienia do służby używając (bezprawnie) wizerunków ludzi, którzy na służbie zginęli? Panie Komendancie, generale Tomaszu Miłkowski - nie zechciał Pan odpisać na list, więc pytam w tak zwanej „przestrzeni publicznej”: to niewiedza? niefrasobliwość? ignorancja? czy niechlujstwo? Chyba, że ma Pan swoją wersję - napisała Joanna Racewicz na Instagramie.

Joanna Racewicz otrzymała odpowiedź!

POLECAMY: Joanna Racewicz o mężu: "Byłam z Pawłem do samego końca, do zlutowania metalowego wieka"

Joanna Racewicz nie mogła przejść obojętnie obok tej ulotki

Instagram

Paweł Janeczek zginął w katastrofie smoleńskiej

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.