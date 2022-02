Joanna Opozda i Antoni Królikowski na okładce Party. Kłopoty pojawiły się tuż przed porodem

W minione wakacje Joanna Opozda poślubiła Antoniego Królikowskiego. Tuż po tym głośnym wydarzeniu, aktorka praktycznie wycofała się z życia publicznego, a ze swoimi fanami utrzymywała kontakt głównie za pośrednictwem Instagrama, na którym od czasu do czasu publikowała posty. Niedawno okazało się, że gwiazda miała ku temu ważny powód – wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Niestety, nagłe zniknięcie Joanny było spowodowane jej złym stanem zdrowia. Niespodziewanie kilka dni temu Joanna Opozda pojawiła się na otwarciu 37. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Nie bez powodu! To właśnie tego dnia swoją premierę miał film „Brigitte Bardot Cudowna”, w którym aktorka zagrała tytułową rolę. Było to pierwsze wyjście Joanny od czasu ogłoszenia ciąży i trzeba przyznać, że wyglądała pięknie! Przed Opozdą jeszcze jedna ważna premiera – komedii „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”, w której gra u boku Michała Koterskiego. Czy jest szansa, że żonę Antoniego Królikowskiego zobaczymy ponownie na planie serialu TVP "Barwy szczęścia"? Zobacz także: Joanna Opozda pochwaliła się swoim szczęściem! Posypały się gratulacje od fanów Joanna Opozda wróci do "Barw szczęścia"? Warszawski Festiwal Filmowy cieszy się niesłabnącą popularnością wśród gwiazd i miłośników kina. Wśród wielu gości na tym wydarzeniu pojawiła się także Joanna Opozda , która chętnie pozowała fotoreporterom na ściance. W granatowym garniturze, który delikatnie podkreślał brzuszek i delikatnym makijażu wyglądała jak nastolatka! Przy okazji premiery gwiazda podzieliła się z fanami wspomnieniami z planu filmowego „Brigitte Bardot Cudowna”. Na Instagramie zdradziła, że to sama legenda kina wybrała ją...