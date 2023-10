Wiadomość o planowanym ślubie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego zaskoczyła chyba wszystkich. Informacja o ślubie pojawiła się tuż po tym, jak aktorka świętowała swoje 33. urodziny, które według doniesień portalu pudelek.pl były połączone z wieczorem panieńskim.

Asia wczoraj świętowała swoje urodziny, jak i wieczór panieński w klubie w Warszawie z najbliższymi koleżankami. Jako jedyna była ubrana na biało. Na torcie była jej figurka w białej sukni - zdradził informator portalu.

W sieci pojawiła się relacja także z imprezy, na której widać było m.in. balon z napisem "Bride to be", a sama Joanna Opozda dziękowała swoim koleżankom za zorganizowanie przyjęcia. Według medialnych doniesień ślub Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy ma odbyć się dziś, 7 sierpnia!

My przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał wideo, w którym wspominamy historię znajomości i związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Wiedzieliście, że para zna się już od dwunastu lat? Pierwsze plotki o tym, że między nimi zaiskrzyło pojawiły się rok temu. Co było dalej? Zobaczcie nasze WIDEO!