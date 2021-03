Popularna aktorka Joanna Kurowska i jej 20-letnia dziś córka, Zosia Świątkiewicz, mają za sobą straszne przeżycie. 21 września 2014 roku samobójstwo popełnił mąż Kurowskiej, Grzegorz Świątkiewicz. Obie opowiedziały o tym strasznym dla rodziny czasie Krzysztofowi Ibiszowi w ostatnim wydaniu programu "Demakijaż" w Polsacie. Poruszające słowa gwiazdy seriali "Świat według Kiepskich" czy "Graczykowie" sprawiają, że trudno powstrzymać łzy.

Prowadzący "Demakijaż" Krzysztof Ibisz zapytał o odejście Grzegorza Świątkiewicza i to jak można wyjść z takiej traumy.

Mąż zginął tragicznie. Zosia była bardzo z nim związana, jak to córka z ojcem. To było dla nas bardzo trudne przeżycie - mówiła Kurowska.

Jak dodała, fazy wychodzenia z żałoby przeżyła znacznie później niż powinna przeżyć. Owe fazy to zaprzeczanie, potem złość, gniew, apatia i dochodzenie do siebie.

Więc ja przeskoczyłam te etapy. A jak się przeskakuje etapy, to one kiedyś wrócą. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć, to się nie stało - mówiła Ibiszowi. - Jest dziecko, trzeba je wychować. Trzy tygodnie po pogrzebie miałam premierę w teatrze, co mnie uratowało.