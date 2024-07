To miały być dla Joanny Krupy wakacje życia! Gwiazda wyjechała na Mykanos, gdzie po raz pierwszy spędza tak długi urlop (dowiedz się więcej: Joanna Krupa spędzi wakacje ze słynną polską trenerką! Lewandowską czy Chodakowską?). Po rozwodzie z Romainem Zago to było właśnie to, czego potrzebowała. W towarzystwie przyjaciół (wśród których jest Dawid Woliński) opala się, ćwiczy i imprezuje. Niestety, Joannę Krupę spotkało przykre zdarzenie!

Joanna Krupa została napadnięta!

Joanna Krupa wybrała się z Dawidem Wolińskim do jednego z klubów, gdzie… zostali napadnięci! Zaczepiła ich grupa obcych mężczyzn, którzy grozili śmiercią polskiemu projektantowi. Modelka opisała całą sprawę na Instagramie i opublikowała materiał wideo.

Niestety klub nie podołał organizacji imprezy. Zaatakowała nas grupa pijanych gości z Portoryko. Jeden z nich złapał mojego towarzysza za szyję i wykrzyczał "nie zaczynaj ze mną, bo cię zabiję". Ani obsługa eventu, ani ochrona nie zareagowali - napisała modelka.

Jakby tego było mało, Joanna i Dawid zostali wyrzuceni z klubu. Mamy nadzieję, że to już koniec przykrych sytuacji w życiu Joanny Krupy!

Joanna Krupa rozwiodła się z Romainem Zago. Na wakacjach miała zapomnieć o problemach

Joanna Krupa i Dawid Woliński są bliskimi przyjaciółmi. Nic dziwnego, że wyjechali razem na wakacje!