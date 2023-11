Reklama

Co za niespodzianka! Joanna Koroniewska wraca do gry. Jak informuje "Show" gwiazda pojawi się w nowym sezonie serialu "Ślad" w Polsacie. Po odejściu z "M jak miłość" dla Joasi będzie to pierwsza duża, serialowa rola. Kogo zagra?

Koroniewska zagra twardą babkę. Z wykształcenia jest psychologiem, ale w ABW zajmowała się cyberprzestępczością i inwigilacją zorganizowanych grup przestępczych. Współpracowała też z Interpolem, a dzięki szkoleniu w FBI została profilerem. Takiej postaci jeszcze w polskim serialu nie było" - czytamy w "Show".

Serial "Ślad" to nowość Polsatu. W głównych rolach występują m.in. Mariusz Jakus, Anita Jancia oraz Ola Hamkało. Czy Joanna Koroniewska będzie teraz największą gwiazdą produkcji?

Kochani. Uwielbiam filmy i seriale kryminalne. Spełniłam ostatnio swoje marzenie i zgodziłam się wziąć udział w jednym z nich. Dołączyłam do serialu „Ślad" i naprawdę fantastycznych aktorów i świetnej ekipy. Wcielam się w zupełnie nową dla mnie rolę- Maję Oleander - nadkomisarz - zastępcę Renaty - @anita_jancia - w Centralnym Wydziale Śledczym. Zapraszam do oglądania - napisała na Instagramie gwiazda.

