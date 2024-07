W ostatnich kilkunastu miesiącach Joanna Koroniewska przeżywa prawdziwy rozkwit swojej kariery. Nowy wizerunek, kolejne propozycje i kampanie reklamowe uczyniły ją jedną z popularniejszych gwiazd w Polsce. Aktorka nie ukrywa, że większy rozgłos w jej karierze pojawił się z plotkami o kryzysie w jej małżeństwie. Przypomnijmy: "Miałam swoje 5 minut, mimo że prawda była inna"

Koroniewska została też prowadzącą programu "Pogotowie Rachunkowe", w którym uczyć ma Polaków przedsiębiorczości i planowania swoich wydatków. Niedawno Joanna gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie przekonywała, że ma do tego należy predyspozycje i doświadczenie. Przy okazji wyznała, iż przed swoimi aktorskimi studiami wyjechała na kilka miesięcy do Anglii, gdzie pracowała jako pokojówka i kelnerka.

Ja przez całe życie musiałam zmagać się z wieloma rzeczami, miałam naprawdę ciężkie dzieciństwo - również pod względem finansowym. Pamiętam, że nawet zdając do szkoły teatralnej zdawałam tylko do jednej w Łodzi, bo pamiętam, że egzaminy wiele mnie kosztowały i po prostu nie było mnie stać na więcej. Zarobiłam na studia wyjeżdżając na studia do Anglii na 3 miesiące. Czego ja tam nie robiłam! Miałam trzy prace. Pracowałam jako pokojówka od rana do godziny 12, od 13:30 do 22 jako kelnerka, a weekendy jeszcze inną pracę jako pokojówka. Zarobiłam tam na 2 lata studiów - zdradziła podczas wywiadu w "Pytaniu na śniadanie Koroniewska.