Joanna Horodyńska zawsze podąża za wielkimi światowymi trendami, a oglądać jej stylizacje to trochę tak, jakby patrzeć na sylwetki modelek na światowych pokazach mody. Mimo to jednak, gwiazda ma swój styl, do którego zawsze nawiązuje. Jednym z jej stałych, modowych romansów, są zauważalne nawiązania do motywów japońskich.

Na prezentacji ramówki Polsatu Cafe pojawiła się właśnie w zestawie, który przypominał swoim wzorem kimona... Czarne tło i drobne, jasne kwiatki pasują świetnie do wyrazistej urody Joanny. A krój jej kurtki jest wyjątkowo modny. Bomber jacket to wciąż hit!

