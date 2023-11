W środę wieczorem, 14 lutego, w sieci pojawił się nowy wpis Joanny Górskiej w którym przyznała, że czeka ją ważna operacja.

Można się bać, nawet bardzo. Można zwątpić, nawet kilka razy. Ale nigdy, przenigdy nie można się poddać.

Jutro go wytną... Wykopię dziada prosto do kosza na odpady medyczne. Liczę, że nie wróci, ale w razie drugiej rundy, będę silna.

Rak zmienia ludzi, wszyscy tak mówią. Nie wiadomo czy przez to, że chemia uszkadza układ nerwowy, czy przez bagaż bolesnych przeżyć i doświadczeń.

Już nic nie jest takie jak było. Czuje się głębiej, widzi się więcej... i naprawdę duperele ma się w d*&@ie.