Joanna Brodzik już wie, jak spędzi starość! Nie chce sprawiać problemów swoim dorastającym dzieciom, dlatego też zaplanowała otworzyć razem z przyjaciółką... dom starców! Jednak nie w Polsce, a w Hiszpanii!

Gwiazda w programie "Demakijaż" zdradziła, że marzy jej się prowadzenie takiego ośrodka na południu Hiszpanii. Jej koleżanka, z którą razem zaplanowały tę przyszłość, już uczy się języka hiszpańskiego:

Mam to dokładnie zaplanowane, przepowiadamy to sobie z moją przyjaciółką. Mamy taki plan, żeby dzieciom nie robić szczególnie kłopotów, otworzyć taki niewielki ekskluzywny domek spokojnej starości. Na pewno będzie to południe. Myślimy, że Hiszpania. I moja przyjaciółka uczy się hiszpańskiego, żeby się można było porozumieć z pielęgniarzami. Oczywiście przystojnymi - mówi aktorka