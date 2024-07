Jessica Mercedes wzięła udział w kampanii Diora! Okazuje się, że modowy gigant docenił potencjał blogerki i zaprosił ją do współpracy. Szczęśliwa blogerka pochwaliła się fotką zza kulis sesji dla światowej marki. Na Instagramie pokazała zdjęcie i podziękowała za udział w kampanii. Jessica nie kryje radości z tego wyróżnienia.

Fani blogerki byli zachwyceni jej sukcesem. Co pisali pod fotką Jessiki?

Gratulacje Jess jesteś najlepsza

Kochana - więcej takich kampanii! Jesteś niesamowita, jesteś sobą! Trzymam za Ciebie kciuki! :)

Uwielbiam patrzeć na to jak się rozwijasz! Jesteś genialnym przykładem, ze jak się czegoś bardzo chce, to dzięki ciężkiej pracy idzie to osiągnąć