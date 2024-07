Jessica Mercedes została wyróżniona przez Harper's Baazar! Dlaczego? Blogerka została zaproszona na Tydzień Mody do Mediolanu na pokaz Gucci i Moschino. Jessica Mercedes wybrała się do Włoch ze swoim bratem, który towarzyszył jej praktycznie cały czas. Jess jak zawsze zaszalała ze stylizacją i wyglądała naprawdę fantastycznie! Na pokaz Gucci wybrała polskie marki i postawiła na projekty Łukasza Jemioła. Zestaw uzupełniły szpilki Aldo. Całość zrobiła ogromne wrażenie, a Mercedes znalazła się w zestawieniu najlepiej ubranych gości pokazu wybranych przez światową platformę modową - harpersbaazar.com. Nam ten zestaw bardzo przypadł do gustu ze względu na ciekawe połączenie kolorystyczne! Podczas pokazu Moschino, na który blogerka również się wybrała, Jessica spotkała kilka ważnych osób ze świata mody. Wśród nich znalazła się jej ulubiona blogerka Chiara Ferrani i Anna Dello Russo, która pracuje w japońskim magazynie Vogue.

A jak Wam się podoba stylizacja Mercedes?

Jessica Mercedes pojechała na Milan Fashion Week jako jedyna polska blogerka