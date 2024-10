Jennifer Lopez po raz pierwszy zdecydowała się otwarcie porozmawiać o swoim rozstaniu z Benem Affleckiem. W szczerym wywiadzie artystka nie ukrywała, jak trudne i bolesne było to doświadczenie. Opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtym okresie oraz o tym, jak te wydarzenia wpłynęły na jej sposób postrzegania związków i szczęścia.

Jennifer Lopez i Ben Affleck, zwani "Bennifer", przez lata byli jedną z najbardziej medialnych par w Hollywood. Związek, który rozpoczął się w 2002 roku, wzbudzał ogromne zainteresowanie fanów i mediów. Para zaręczyła się, ale niespodziewanie w 2004 roku doszło do ich rozstania. Dwadzieścia lat później los ponownie połączył ich drogi, a w 2022 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub, dając drugą szansę swojemu uczuciu. Od miesięcy krążyły plotki o kryzysie w jej małżeństwie z Benem Affleckiem, a w sierpniu pojawiły się informacje, że Lopez oficjalnie złożyła dokumenty rozwodowe.

Jennifer Lopez w wywiadzie dla „Interview” wyznała, że rozstanie z Benem było dla niej wyjątkowo bolesnym doświadczeniem.

Artystka wyjaśniła, że choć te chwile były bolesne, to paradoksalnie pomogły jej odnaleźć wewnętrzną siłę.

Lopez przyznała, że ten trudny czas skłonił ją do głębokiej refleksji i pracy nad sobą. W wywiadzie podkreśliła, że uzmysłowiła sobie, że nie musi być w związku, aby odczuwać pełnię szczęścia.

Wiesz co? My, ludzie, którzy są romantykami, uwielbiają być w związkach i chcą się z kimś zestarzeć, myślimy: 'Muszę mieć kogoś, żeby być w pełni szczęśliwa'. Ale wcale tak nie jest. Dotarcie do tego miejsca zajęło 30 lat. Teraz myślę sobie: K**wa, właśnie tego potrzebowałem. Dziękuję, Boże. Przepraszam, że zajęło mi to tak długo. Przepraszam, że musiałeś mi to robić tyle razy. Powinnam była się tego nauczyć dwa lub trzy razy temu. Rozumiem. Musiałeś mnie naprawdę mocno uderzyć w głowę pieprzonym młotem

- stwierdziła.