Wpadki w teleturniejach błyskawicznie podbijają Internet. W tym wypadku prym wiedzie oczywiście "Familiada", ale w stawce pojawiają się też "Milionerzy" oraz "Jeden z dziesięciu". Internauci kochają zabawne odpowiedzi uczestników, którzy pod wpływem stresu i presji czasu potrafią zaliczyć niezłe wtopy! Tak było ostatnio w show "Jeden z dziesięciu".

Wpadka w "Jeden z dziesięciu" hitem internetu

"Jeden z dziesięciu" to teleturniej, który od lat jest emitowany w TVP i cieszy się ciągle sporą popularnością. Nic dziwnego, bo w programie biorą udział uczestnicy, którzy często imponują ogromną wiedzą. Zdarzają się jednak także zabawne wpadki, jak ta w przypadku pytania o anchois - z czego powstaje produkt, którego nazwa wywodzi się z Francji. Odpowiedzi, które uczestnicy mieli do wyboru, brzmiały: z ryb, ze ślimaków czy z żabich udek. Co odpowiedział jeden z uczestników?

Nie uwierzycie! Zobaczcie material wideo. :)

"Jeden z dziesięciu" przyciąga tłumy widzów od lat

Uczestnik zaliczył zabawną wpadkę

