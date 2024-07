Od miesięcy pojawiają się informacje na temat filmu o życiu zmarłej Ani Przybylskiej. Jakiś czas temu spekulacje te ucichły, a kilka tygodni temu powróciły jak bumerang. Reżyserią ma zająć się przyjaciel Anny Przybylskiej, Radosław Piwowarski. To właśnie on odkrył talent Ani i powierzył jej pierwszą rolę. Roboczy tytuł biograficznego filmu to "Gwiazda".

Reklama

Tygodnik "Na żywo" postanowił zapytać Jarosława Bieniuk jak zapatruje się na pomysł zrealizowania filmu. Piłkarz miał powiedzieć:

Cieszę się, że reżyserować ma pan Piwowarski. Może trochę za wcześnie na powstanie takiego filmu. Zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Ten film równie dobrze może wcale nie powstać - miał powiedzieć Bieniuk.

Co więcej, podobno Jarosław Bieniuk chce napisać również książkę upamiętniającą jego ukochaną żonę. Informacja ta wyciekła podobno od znajomego sportowca:

Chciałby napisać o Ani książkę. Pragnie ocalić od zapomnienia bezcenne wspomnienia o niej, które są w nim ciągle żywe. Zamierza pokazać, jak wspaniałą była osobą - czytamy w tygodniku.

Party.pl udało się skontaktować się z menadżerem Jarosława Bieniuka. Jak się okazuje sportowiec nie udzielił żadnego wywiadu tygodnikowi "Na żywo". Nam jednak udało się dowiedzieć, jaka jest prawda:

Zobacz także

Projekt filmu jest na wczesnym etapie produkcji, dlatego nie udzielamy na razie informacji- powiedział nam Marcin Ciącio z IQ Sport AG.

Chcielibyście, aby powstał film o Ani?

Zobacz: To już dwa lata bez Ani Przybylskiej. W ostatnim wywiadzie mówiła: "Teraz znów kumpluję się z Panem Bogiem"

Jarosław Bieniuk napisze książkę o Ani Przybylskiej?

East News

Reklama

Sportowiec skomentował też film o swojej żonie