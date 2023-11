Komentarz polityka oburzył internautów!

Po fali krytyki Korwin dodał kolejny post, w którym "wyjaśnił" o co mu chodziło:

To nie chodzi o śp.Jackowską. Przypominam, że dokładnie to samo pisałem o śp.Ingmarze Bergmanie, który skarżył się, że ojciec źle Go traktował; gdyby podsuwał Mu cukierki to pewno nie wyrósłby zeń wielki reżyser. A pedofilowi ojciec ofiary powinien solidnie dać w mordę, to jasne!