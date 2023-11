Janina Ochojska poznała Pawła Adamowicza w 1995 roku w Sarajewie. Tam się zaprzyjaźnili:

I od tego czasu zawsze jak byłam w Gdańsku, bądź gdy organizowaliśmy akcje pomocy dla różnych krajów, to Paweł był otwarty i chętny do pomocy. Jego ostatnie zdjęcie z puszką WOŚP jest symboliczne. On taki był - dawał siebie, służył swojemu krajowi i miastu, ludziom. To straszne, że zginął w taki sposób. Straszne, że w naszym kraju dobrzy ludzie giną pełniąc swoje obowiązki, w czynieniu dobra. Nie mam słów. - mówiła w rozmowie z gazeta.pl.

Janina Ochojska zdradziła, jakim człowiekiem był Paweł Adamowicz:

Był człowiekiem lubiącym życie. Człowiekiem wesołym. W Sarajewie zaprzyjaźnił się z ludźmi, u których mieszkaliśmy. Wieczorem grał na gitarze i śpiewał angielskie standardy. Ale przede wszystkim był człowiekiem służby. Chciał być potrzebny. Jemu nie było łatwo być prezydentem Gdańska i pełnić tę służbę - zwłaszcza w obliczu wielu pomówień, które go spotykały. On uważał, że jeżeli czegoś się podejmuje, to musi wytrwać do końca, choćby nie wiem, jak to byłoby trudne. Jego poczucie odpowiedzialności za ludzi i miasto - to było w nim niezwykłe. Dla mnie zaszczytem jest, że mogłam go znać i się z nim przyjaźnić. Na Piotra i Pawła pamiętałam o jego imieninach, a on o moich. Adamowicz zawsze był dumny, że jednak jestem - jak on - gdańszczanką.