W 1999 roku Joe Pesci oficjalnie ogłosił, że przechodzi na aktorską emeryturę, by cieszyć się życiem i spróbować swoich sił na rynku muzycznym.

Aktor od młodych latach przyjaźnił się z piosenkarzami Frankiem Vallim i Tommym DeVito, którzy wprowadzili go w arkana rynku muzycznego. Założył z nimi również grupę The Four Seasons. W latach późniejszych Pesci był m.in. gitarzystą w zespole Joey Dee and the Starliters. Gdy z niego odszedł, został zastąpiony przez Jimiego Hendriksa. W 1968 roku Pesci nagrał swoją pierwszą płytę „Little Joe Sure Can Sing!”, ale na kolejną – „Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You” – trzeba było czekać aż trzydzieści lat.

Od momentu zawieszenia kariery aktorskiej Joe Pesci pojawia się na ekranie bardzo rzadko i jedynie w epizodach. Triumfalny powrót aktora szykuje się na 2019 rok. To wtedy zaplanowana została premiera najnowszego filmu Martina Scorsese: „The Irishman”. Ponownie wystąpi w nim u boku Roberta De Niro. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Al Pacino, Harvey Keitel i Anna Paquin.