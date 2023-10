W „Pytaniu na Śniadanie” sporo się ostatnio dzieje. Do zespołu prowadzących dołączyła Katarzyna Cichopek w parze z Maciejem Kurzajewskim. Ale w porannym paśmie zobaczymy też dobrze już znanych prowadzących, jak Małgorzatę Tomaszewską.

Jak to się stało, że została prowadzącą „Pytania na Śniadanie”? Zapytaliśmy ją o to przy okazji prezentacji jesiennej ramówki TVP. Jak powiedziała naszej reporterce, do programu wchodziła... powoli. A jak wyglądał jej casting?

Zobaczcie, co powiedziała nam prowadząca popularnego programu śniadaniowego TVP.

Małgorzata Tomaszewska wspomina jak została prowadzącą "Pytania na Śniadanie".