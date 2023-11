Tragiczną informację Karol przekazał najpierw Williamowi.

Gdy William zobaczył ojca siedzącego w nogach łóżka, od razu zrozumiał, że zaszło coś niedobrego. Był wczesny niedzielny ranek, nie musieli wstawać do szkoły. Po co mieliby się zrywać? Przeciągnął się i dostrzegł czerwone oczy Karola. Ojciec wziął go za rękę, spojrzał na niego i przekazał wiadomość, która miała na zawsze zmienić jego życie.

Myśli Williama od razu powędrowały do młodszego brata. Zapytał Karola, czy mogą razem iść do Harry’ego. Już po chwili po korytarzach Balmoral niosły się krzyki rozpaczy i niedowierzania obu młodych książąt. Pod wpływem szoku coś w nich pękło − i już nic tego nie naprawi. Królowa uparła się, żeby zabrać wnuków do kościoła. Chciała, aby znaleźli otuchę w wierze, czytamy w książce Katie Nicholl.