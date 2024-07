Kariera Anny Jagodzińskiej nabiera rozpędu. Niedawno polska topmodelka trafiła na listę najlepiej zarabiających modelek na świecie depcząc Anji Rubik po piętach. Jej notowania z pewnością wzrosną z kolejną odsłoną rankingu, bo właśnie ukazał się meksykański numer "Vogue'a" z Anią na okładce. Jest to chyba najlepszy prezent jaki modelka mogła sobie wymarzyć na świętowane w poniedziałek 24 urodziny.



Zdjęcia Ani z tej sesji są dość zimne. Jedynymi ciepłymi elementami są obecne na każdym zdjęciu czerwone kreacje zestawione z kolorem czarnym. Dokładnie tak jak kolorystyka AfterParty.pl ;-) Sesję Jagodzińskiej do tego numeru meksykańskiej "biblii mody" wykonał Marcin Tyszka. Przed obiektywem polskiego fotografa do wrześniowego numeru pozwała także inna piękność, Izabela Fontana.



Nie jest to pierwszy raz kiedy w Meksyku na froncie "Vogue'a" podziwiana jest uroda Polek. Poprzedni numer zdobiła inna polska modelka, młoda i równie piękna 17-letnia Zuza Bijoch z Tych.



Podoba wam się ta sesja Ani? Poniżej udostępniamy wam kilka skanów.



