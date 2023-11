Magazyn "Flesz" jako pierwszy poinformował, że Jacek Rozenek w połowie maja trafił do szpitala. Do teraz tajemnicą było, dlaczego były mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan znalazł się w placówce medycznej. Celebrytka wstrzymywała się bowiem od komentowania stanu zdrowia aktora. Prosiła za to o uszanowanie ich prywatności. "Fakt" ujawnił teraz, że Jacek Rozenek miał udar! Czy w ciężkich chwilach może liczyć na bliskich?

Problemy zdrowotne Jacka Rozenka zaczęły się już w marcu, kiedy to zasłabł za kulisami spektaklu. Jak informował "Flesz", aktor miał stan przedzawałowy, ale rodzina nie chciała zdradzać więcej szczegółów.

Jak udało nam się ustalić, stan jest bardzo poważny. Od menedżerki aktora, Barbary Muzyki dowiedzieliśmy się, że odwołał on występy, nagrania i szkolenia, bo czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. To kolejna dramatyczna sytuacja w rodzinie Rozenków - czytamy we Fleszu.

"Fakt" ujawnił, że Jacek Rozenek miał udar mózgu. Do zdarzenia doszło podczas objazdowej trasy teatralnej. Nie wiadomo, jakich uszkodzeń doznał artysta. Ale sądząc po wcześniejszej wypowiedzi menedżerki, jego stan zdrowia jest bardzo poważny.

W ciężkich chwilach Rozenka wspiera była żona, Małgorzata, która nie chciała komentować stanu zdrowia byłego partnera. Telefon aktora ma odbierać jego syn z pierwszego małżeństwa, Adrian. Również obecna partnerka Roxie Gąska powstrzymuje się od jakiegokolwiek komentarza.

Jacek Rozenek miał udar

