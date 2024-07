Iwona Węgrowska od czasu słynnego ślubu w Las Vegas nie widzi świata poza swoim mężem. Jej kariera muzyczna zeszła na drugi plan, a zakochana gwiazda wciąż podróżuje po świecie z ukochanym. Przypomnijmy: Węgrowska szpanuje piersiami przed rezydencją Papieża

To jednak wciąż nie koniec wojaży Węgrowskiej i Krzysztofa Madeyskiego po włoskich miastach. Tym razem para wybrała się do Florencji - oczywiście Iwona zbiera fotograficzne pamiątki z podróży i kolejny raz pochwaliła się zdjęciami na swoim Facebooku. Widać, że piosenkarka jest bardzo szczęśliwa i chce, żeby cały świat, znajomi i branża o tym wiedzieli. Podejrzewamy, że to nie koniec jej romantycznych wycieczek, a z każdą kolejną dekolt Iwony zdaje się coraz bardziej obfity.

Zobaczcie zdjęcia Iwony z mężem we Florencji. Ładnie razem wyglądają?

Zobacz też jak zakochana Węgrowska pokazała męża w telewizji: