Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że Bradley Cooper rozstał się z Iriną Shayk! Przez wiele miesięcy para ukrywała kryzys w swoim związku, mimo że mówiło się o romansie Bradleya z Lady Gagą po ich wspólnej pracy na planie produkcji "Narodziny gwiazdy". Bradley i Irina robili dobrą minę do złej gry, a w rzeczywistości ich relacja już się rozpadała. W końcu aktor i modelka zdecydowali się zakończyć swój związek, co doprowadziło Irinę do załamania!

Irina Shayk jest załamana po rozstaniu z Cooperem

Obecnie Irina Shayk głównie przebywa w Nowym Jorku. Powód jest prosty - to właśnie tu modelka ma swojego psychoterapeutę, z którego pomocy korzysta. Paparazzi fotografują ją regularnie na wizytach. Irina zawsze ukrywa się pod dużymi okularami przeciwsłonecznymi, ale nie ma wątpliwości, że to właśnie ona. Zawsze też wygląda na przygnębioną i nieszczęśliwą.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że bardzo cierpi po rozstaniu z Bradleyem. Modelka najwyraźniej uznała, że nie poradzi sobie sama z cierpieniem, dlatego poprosiła o pomoc profesjonalistę. Mamy nadzieję, że niedługo dojdzie do siebie!

Tymczasem coraz częściej pojawią się plotki, że Bradley Cooper spodziewa się dziecka z Lady Gagą. Ta wiadomość dodatkowo mogła doprowadzić Irinę do załamania.

Irina wygląda na bardzo nieszczęśliwą

