Już od dawna otwarcie mówi się o kryzysie w związku Iriny Shayk i Bradleya Coopera. Ostatnio świat obiegły nawet plotki o rozstaniu pary! Choć piękna modelka i przystojny aktor nie komentują tych rewelacji, to jednak profil Iriny na Instagramie mówi wiele. Jak się okazuje, gwiazda wybiegów nigdy nie pokazuje zdjęć swojego ukochanego, za to chętnie chwali się odważnymi zdjęciami z innymi mężczyznami! Czy to faktycznie oznacza koniec związku Iriny i Bradleya? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Reklama

Irina została ostatnio przyłapana z obcym mężczyzną!

Instagram

Reklama

Modelka często spędza czas sama z córeczką. Bez Bradleya!