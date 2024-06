Sandra Kubicka ostatnimi czasy nie daje o sobie zapomnieć. Trudno się temu dziwić, bo w końcu modelka nie tylko wyszła za mąż, ale i doczekała się pierwszego dziecka! Niestety fani bywają bezlitośni i nie zawsze celebryci mogą liczyć na miłe słowa. 29-latka często musi się mierzyć z nieprzyjemnymi wiadomościami. Tak też było i tym razem. Kubicka właśnie udostępniła treść wiadomości, jaką dostała od obserwatorki na Instagramie.

Sandra Kubicka reaguje na zaczepkę internautki

Gdy na świat przyszedł mały Leonard, życie Sandry Kubickiej i Alka Barona wywróciło się do góry nogami. Świeżo upieczeni rodzice zatracili się w nowej roli, co zresztą modelka chętnie relacjonuje w sieci, opowiadając szczerze zarówno o lepszych, jak i gorszych momentach macierzyństwa. W trosce o swój spokój młoda mama już jakiś czas temu zablokowała możliwość komentowania postów na instagramowym profilu, a decyzja wynikała z fali negatywnych wpisów, jakie otrzymywała.

Instagram@sandrakubicka

Wciąż jednak co poniektórzy internauci bez zahamowań wysyłają jej gorzkie wiadomości prywatnie, co Sandra co jakiś czas upublicznia. Z samego rana w poniedziałek udostępniła oburzającą wiadomość, jaką otrzymała od jednej z obserwatorek.

(...) Alek niedługo cię zmieni na lepszy i mądrzejszy model

Sandra nie pozostała dłużna i błyskawicznie odpowiedziała uszczypliwej "fance". Jak podkreśliła, odbiorcy od początku nie dawali jej i Alkowi szans na przetrwanie, a tymczasem oni świętują kolejną rocznicę związku, będąc już małżeństwem oraz rodzicami. Poniekąd jednak przyznała kobiecie rację.

Wydawałoby się, że te komentarze już by się ludziom znudziły, a jednak nie. Gdy zaczęliśmy się spotykać, słyszałam, że po miesiącu kopnie mnie w d*pę. Potem dawali nam 3 miesiące, potem ''max pół roku im daję''. Minął rok: ''No to teraz wielkie rozstanie będzie'' i tak właśnie teraz obchodzimy swoją 3. rocznicę, a takie babsko dalej swoje. Ma pani rację, Alek będzie miał lepszy model... bo będę HOT MILFEM, jak wrócę na siłkę

Zdaje się, że cięta riposta Sandry, jak zawsze, błyskawicznie ukróciła temat. Myślicie, że zgryźliwej internautce poszło w pięty?

