Konta Anny Lewandowskiej na portalach społecznościowych cieszą się coraz większą popularnością. Początkowo Anna dzieliła się na nich praktycznie tylko przepisami na zdrowe posiłki czy propozycjami ćwiczeń. Z czasem jednak zaczęło się na nich pojawiać coraz więcej zdjęć z życia codziennego, co przyniosło oczekiwany efekt. Przypomnijmy: Lewandowska leci z mężem na wakacje. Pochwaliła się zawartością walizki

Sportsmenka wypoczywa obecnie z mężem na urlopie w Stanach Zjednoczonych. Nie zapomina tam o zdrowym odżywianiu i systematycznie pokazuje, co danego dnia przygotowuje na śniadanie czy lunch. Ostatnio Lewandowska polecała migdałowe mleko "Almond Breeze", opisując je stosownymi hashtagami m.in. "healthy". Jedna z fanek zauważyła jednak, że w składzie produktu występuje składnik szkodliwy dla zdrowia, co tylko rozpoczęło gorącą dyskusję.



X: To mleko zawiera karagen, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Y: Karagen jest wręcz rakotwórczy Aniu,wiec niestety nie 'very healthy':-(

Z: To prawda, to mleko jest niezdrowe w związku z karogenem. Polecam inne mleka migdalowe które nie mają tego składnika