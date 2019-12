Ilona Felicjańska z mężem zostali aresztowani! Co się stało w Stanach Zjednoczonych?

Niepokojące wieści płyną do nas zza oceanu. Okazuje się, że wyjazd Ilony Felicjańskiej do Stanów Zjednoczonych zakończył się dla niej w... areszcie. Celebrytka trafiła tam wraz ze swoim mężem, Paulem Montaną. Jak podaje Pudelek, parę podejrzewa się o "naruszenie nietykalności cielesnej".

Co tak naprawdę wydarzyło się na Florydzie? Zobaczcie poniżej!

Ilona Felicjańska i Paul Montana aresztowani w Stanach Zjednoczonych

Ilona Felicjańska od kilku dni chwaliła się na Instagramie zdjęciami z USA. Celebrytka wyjechała tam wraz ze swoim mężem, aby zrelaksować się i poczuć magię świąt. Niestety, ich przygoda bardzo szybko zamieniła się w piekło... Okazało się bowiem, że para została aresztowana! Na stronie internetowej szeryfa hrabstwa Monroe na Florydzie ukazały się zdjęcia Ilony Felicjańskiej i Paula Montany zrobione tuż po zatrzymaniu.

Dlaczego para trafiła za kratki? Podobno są podejrzewani o "naruszenie nietykalności cielesnej - dotknięcie albo uderzenie". Policja nie ujawnia jednak dodatkowych szczegółów.

Nieco bardziej wylewna jest Iwona Węgrowska. Przyjaciółka Felicjańskiej w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że to nie byłby pierwszy raz, gdyby między Iloną a Paulem doszło do rękoczynów.

Oni jak piją, to się kłócą i szarpią - zdradza Iwona Węgrowska.

Niestety, święta oraz sylwestra para spędzi w areszcie. Ponoć oboje będą mogli wyjść na wolność po 9 stycznia. Wtedy też dowiedzą się, jaką decyzję w ich sprawie podejmie tamtejszy wymiar sprawiedliwości.

Dlaczego Ilona Felicjańska i Paul Montana tak długo będą przebywali za kratkami? Okazuje się, że para nie ma środków na to, aby pokryć kaucję.

Ilona Montana ma nałożoną kaucję w wysokości 1500 dolarów. Nie zatrzymujemy ich z innego powodu. Mają umówione przesłuchanie w sądzie na 9 stycznia. (…) Paula Montanę przeniesiono do aresztu w Plantation Key, ale on również ma kaucję o wysokości 1500 dolarów. Oboje nadal są przetrzymywani - tłumaczy rzeczniczka biura szeryfa Ricka Ramsaya w rozmowie z Pudelkiem.

Związek Ilony Felicjańskiej i Paula Montany

O tym, że w ich relacji nie dzieje się najlepiej, plotkowano już od jakiegoś czasu. Jeszcze przed ich ślubem w mediach pojawiły się zdjęcia, które wskazywały na to, że Paul ma problemy z dotrzymaniem wierności Ilonie. Plotkowano również, że Felicjańska wróciła do nałogu. Miały na to wskazywać między innymi dziwne wpisy, które pojawiały się na jej Facebooku pod koniec 2018 roku. Niektórzy uważali także, że Ilona jest maltretowana przez ukochanego.

Jaka jest prawda?

