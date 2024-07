Ola Kwaśniewska mimo bycia córką byłego prezydenta, jest jedną z najskromniejszych celebrytek w naszym kraju. Otwarcie przyznaje, że nie szasta pieniędzmi, a na pewne rzeczy ją zwyczajnie nie stać. Przypomnijmy: Kwaśniewska jest oszczędna: Nie szastam pieniędzmi

Polskie gwiazdy bardzo często na wakacje wyjeżdżają w bardzo egzotyczne zakątki świata, co oczywiście wiążę się z dużymi nakładami finansowymi. W jednym z wywiadów Ola wyznała, że ma wymarzone wakacje, w które chciałaby się wybrać, ale nie może sobie na nie pozwolić właśnie z powodu zbyt wysokich kosztów organizacji takiego wyjazdu. W jaką podróż chciałaby wyjechać najbardziej?



Mam bardzo dużo pomysłów na wakacje marzeń - to są zarówno pomysły takie afrykańskie, typu Safari, goryle, Uganda - już te rejony mam obczajone, sprawdzałam jak się tam zorganizować, ale trzeba na to uzbierać fundusze, gdyż jest to wbrew pozorom kosztowna przygoda. Marzy mi się też podróż dookoła świata, tak banalnie - powiedziała w rozmowie z TVN-em.