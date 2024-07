Już od kilku lat Kasia Tusk prowadzi modowego bloga makelifeeasier.pl, na którym prezentuje swoje stylizacje, doradza czytelniczkom jak się ubrać czy ciekawie spędzić wolny czas. Strona internetowa córki premiera niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczą jego odsłony liczone w milionach.

Reklama

Rok temu portal onet.pl prześwietlił blog premierówny i wyliczył, że na jego prowadzeniu młoda znawczyni mody zarabia mniej więcej 8 tysięcy złotych miesięcznie. W tym roku podobnej analizy podjął się "Fakt". Tabloid wyliczył, że blogerka dzięki reklamą firm odzieżowych, które pojawiają się na stronie, wyciągać może nawet 18 tysięcy złotych.

Reklama

Może wydawać się, że to lekko zarobione pieniądze. Jednak buszowanie po sklepach, obmyślanie stylizacji i robienie zdjęć, to też ciężka praca, do której trzeba mieć smykałkę. Myślicie, że Kasia Tusk stanie się kiedyś prawdziwą modową wyrocznią jak Joanna Horodyńska?