Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska bohaterkami szóstego dnia zmagań na igrzyskach olimpijskich Rio 2016! Polska czwórka podwójna kobiet zdobyła brązowy medal na torze wioślarskim w Rio De Janeiro! Zobacz: Na żywo! Relacja z szóstego dnia igrzysk Rio 2016. Wioślarze walczą o medale! Grają piłkarze ręczni.

Czwórka podwójna kobiet brązowymi medalistkami igrzysk olimpijskich!

To miał być polski dzień na torze wioślarskim Rio 2016 i właśnie tak może być! Przed nami jeszcze start największych polskich kandydatek do medalu - dwójki podwójnej kobiet Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj - ale my już mamy powody do radości! Czwórka podwójna kobiet Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska znakomicie pokonała dystans dwóch kilometrów finiszując na trzeciej pozycji. Przez prawie cały wyścig płynęły na pierwszym miejscu, ale na finiszu trochę osłabły i wyprzedziły je osady z Niemiec i Holandii. Tym samym mamy kolejny medal na igrzyskach w Rio! Przypomnijmy, że pierwszy zdobył w pierwszym dniu zawodów Rafał Majka.

Czwórka podwójna kobiet! Ciaciuch, Kobus, Springwald, Leszczyńska.