Iga Lis pokazała gorące zdjęcia na Instagramie. Początkująca modelka, 16-letnia córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, pozuje w bikini! Wow, jej figura robi wrażenie. Na zdjęciu towarzyszy jej koleżanka, która sama żartobliwie określa siebie asystentką Igi.

Iga Lis w bikini na wakacjach

Iga Lis wypoczywa obecnie na wakacjach we Włoszech. Wybrała region słonecznej Apulii. 16-letnia córka dziennikarskiej pary ma zadatki na modelkę - widać to nawet na jej wakacyjnych zdjęciach na Instagramie. Figura Igi zielonym bikini robi wrażenie. Ciekawe, czy na wakacjach z koleżanką towarzyszy im mama albo tata. Choć Kinga Rusin i Tomasz Lis mają zaufanie do swoich córek, do tej pory Iga podróżowała wyłącznie pod opieką jednego z rodziców. Ale jeśli Iga Lis osiągnie sukces jako modelka, musi się przygotować na podróżowanie po całym świecie.

Iga Lis na wakacjach. W bikini!

Iga Lis nie boi się odważnych zdjęć i kreacji. W końcu chce być modelką!

ONS.pl

Iga Lis z tatą. Ale ma nogi!