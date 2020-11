Ida Nowakowska bardzo chce zostać mamą! Ale... "Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre"

Ida Nowakowska gwiazda TVP, jedna z prowadzących „Pytanie na śniadanie” i gospodyni „Ameryka da się lubić” niedawno opowiadała w wywiadzie dla "Urody Życia" o swoich staraniach, by zostać mamą. Choć wydaje się, że ma wszystko – miłość i karierę, to jej największe pragnienie jeszcze się nie spełniło.

Gwiazda nie ukrywa, że od jakiegoś czasu bezskutecznie stara się zostać mamą. Przyznaje jednak, że czeka cierpliwie.

„Rodzice nauczyli mnie też pokory. Uważam, że to jedna z najpiękniejszych właściwości człowieka. Bardzo pilnuję, żeby jej nie stracić. Patrzę pokornie na swoją przyszłość, wiem, że to nie ja ją planuję, ale ktoś na górze, i że jego plan jest mądrzejszy niż ten mój. Więc wezmę to, co dostanę. Wierzę, że można mieć marzenia, cele, ale musimy przy tym być elastyczni w swoim myśleniu, bo Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. I nawet jeśli nam się wydaje, że spotykają nas tylko utrudnienia, to głęboko wierzę, że wszystko jest po coś”, mówi.