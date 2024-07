Jednym z najpoważniejszych kandydatów do Oscara jest polski film "Ida", który walczy o statuetkę w kategorii "Najlepszego filmu nieanglojęzycznego". To duże wyróżnienie dla Polski, zwłaszcza, że dzieło zdobywa coraz więcej nagród nie tylko w kraju, ale także za granicą. Zobacz: "Ida" coraz bliżej Oscara. Film z Kuleszą odniósł ogromny sukces w Los Angeles

Stowarzyszenie Krytyków Filmowych Los Angeles (LAFTA) przyznało także statuetkę "Idzie" za najlepszy film obcojęzyczny. To jednak nie wszystko. Właśnie przed chwilą na profilu społecznościowym produkcji pojawiła się informacja, że jest ona nominowane do Złotych Globów! W branży nagrody te są uznawane za prognozy wskazujące na to kto ma szansę na Oscara.

72. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2015 roku w Los Angeles. Poprowadzą ją Tina Fey i Amy Poehler.

Nominowani w kategorii "Najlepszy Film Nieanglojęzyczny":

“Ida” (Polska)

“Tangerines” ("Mandarynki", Gruzja)

“Leviathan” ("Lewiatan", Rosja)

“Force Majeure” ("Turysta", Szwecja)

“Gett: The Trial of Viviane Amsalem” ("Viviane chce się rozwieść", Izrael)

Gratulujemy!

