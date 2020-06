"Hotel Paradise": Uczestnicy komentują rozstanie Chrisa i Marietty! "Widocznie życie ma..."

Kolejny uczestnicy komentują rozstanie Chrisa i Marietty - zwycięzców programu "Hotel Paradise". W weekend para ogłosiła, że nie jest już razem. Oboje wydali oświadczenia, informując fanów, że pozostają w przyjaźni i szacunku:

Ostatnio zauważyliście że nie ma nas na wspólnych relacjach i coraz mniej wspólnych zdjęć więc z przykrością informujemy, że mimo wielu prób i starań doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest się rozstać. Jest to nasza wspólna decyzja. Oboje zrobiliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Niestety nie udało się i musimy się z tym pogodzić. Rozstajemy się z szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach a szczegóły rozstania chciałbym zostawić dla siebie - napisał Chris.

Co na to uczestnicy show?

Pod postem Chrisa pojawiły się setki komentarzy, wspierających uczestnika show TVN 7 po rozstaniu (Marietta wyłączyła możliwość komentowania). Wśród nich pojawiły się wpisy innych gwiazd programu:

Kochałem Was razem, będę kochał Was osobno, dla mnie najważniejsze jest to żebyście byli szczęśliwi. Kocham Was po prostu moje zwierzaki ❤️ - napisał Łukasz "Długi".

Głowa do góry, widocznie życie ma dla Was inne plany i kolejne przygody ❤️ a Bali będzie w sercu na zawsze - napisała Lexi.

Najważniejsza jest szczerość i prawda, super, że podzieliłeś się nią z fanami - dodała Martyna.