1 z 8

Dziś pod studiem Dzień Dobry TVN pojawiła się Honorata Skarbek, która jest w trakcie promocji swojej nowej płyty "Puzzle". Piosenkarka postawiła na obcisłą spódnicę i bluzkę, jednak nie to przykuwała największą uwagę. Gwiazda skoncentrowała się zaś na psie, który do niej podszedł. Skarbek zaczęła go przytulać, drapać i pieścić. Widok bardzo słodki!

Zobacz: Honorata Skarbek w BARDZO krótkiej spódniczce! Sexy?