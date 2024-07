Drugi odcinek wczorajszego "Tańca z Gwiazdami" zakończył się niemiłą niespodzianką dla wszystkich fanów Honoraty Skarbek. Wokalistka zdobyła 3. miejsce w głosowaniu jurorów, niestety, zabrakło sms-ów od widzów, w efekcie czego Honey musiała pożegnać się z programem. Przypomnijmy: Szok! Honey odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Najlepsza okazała się...

Długo nie musieliśmy oczekiwać na reakcję artystki. Honey na swoim Facebooku napisała, że jest w szoku, że odpadła tak szybko, ponieważ na próbach dawała z siebie wszystko. We wszystkim widzi jednak pozytywny aspekt - będzie miała teraz czas na trzecią płytę:

Nasza przygoda z Tancem z gwiazdami sie skonczyla... Dziekuje wszystkim za wszystko! Mimo trzeciego miejsca wedlug punktacji jury, zabraklo nam sms''ów... Jestem mega w szoku, tak bardzo sie staralam i tak wiele swoich slabosci przezwyciezylam, ale nic nie dzieje sie bez przyczyny! Bede miala czas na to, aby skonczyc dla Was trzecia plyte. Kocham Was - napisała artystka (pis. oryginalna)