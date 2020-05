H&M wypuścił hit na wiosnę 2020! To najpiękniejsza kopertowa spódnica za 59 złotych

"Kwiaty? Na wiosnę? To takie odkrywcze" - powiedziała Miranda Pristley w kultowym filmie "Diabeł ubiera się u Prady". My pod tym się podpisujemy, kwiaty na wiosnę nie są ani trochę odkrywcze, ale... czy wyobrażacie sobie swoją wiosenno-letnią garderobę bez przynajmniej jednego elementu z kwiatami w roli głównej? Oczywiście, że nie! Kwiaty to nieodłączny motyw wiosny i lata, królujący na sukienkach, spodniach, t-shirtach, torebkach, czy nawet butach. My postanowiliśmy poszukać w sieciówkach prawdziwych kwiecistów hitów i udało się! Znaleźliśmy! Oto najpiękniejsza spódnica w kwiaty z H&M!

Spódnica w kwiaty do połowy łydki (czyli klasyczna długość midi) z H&M wykonana jest z lejącej tkaniny wiskozowej. Ma wysoki stan oraz kopertowy przód z krytymi zatrzaskami i wiązaniem z boku. Jest oczywiście w kwiaty! Kosztuje 59,99 zł.

Taka spódnica będzie pasować do bluzek hiszpanek, beżowych sweterków lub bezrękawników czy jeansowych kurtek. Jeśli chodzi o buty, postaw na balerinki lub piękne sandałki z kwadratowym czubkiem - najmodniejszym fasonem tej wiosny!

A tak kwieciste spódnice midi zestawiają w swoich stylizacjach Instagramerki.