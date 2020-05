Hitowa torebka na lato 2020 w Lidlu za 54,90 zł! Każda Instagramerka taką już ma

Plecione torebki to jeszcze niedawno był atrybut mody plażowej. Zabieraliśmy je na wakacje, a potem znów wędrowały do szafy, gdzie czekały na kolejny urlop, jednak już od kilku sezonów są doskonałym uzupełnieniem letniej stylizacji. Plecione kosze latem nosimy absolutnie do wszystkiego. Idealnie komponują się z jeansami, lnianymi spodniami, szortami, spódnicami i sukienkami. Pokochały je gwiazdy i instagramerki na całym świecie. A już niedługo super modne plecione torebki kupimy w Lidlu za 54,90!

Okrągła pleciona torebka do kupienia w Lidlu!

Ponadczasowy okrągły model w jasnym kolorze w ofercie sklepu online można będzie znaleźć już od 21 maja. Ten model w tak przystępnej cenie z pewności szybko zniknie ze sklepu internetowego Lidla. Pleciona torebka będzie dostępna w dwóch kolorach: beżowym oraz czarnym.

Okrągła, pleciona torebka jest nie tylko bardzo modna, ale też praktyczna. Zmieścimy do niej bez problemu najważniejsze rzeczy, a nawet drobne zakupy. Z całą pewnością to model, który warto mieć w swojej garderobie!

Mat. prasowe Lidl

Okrągłe plecione torebki pokochały blogerki! To idealne uzupełnienie letniej stylizacji.

Jeśli nie uda ci się upolować torebki z Lidlu, zobacz jakie inne modele w atrakcyjnych cenach znajdziesz w sieciówkach!