Hit wiosny 2020 w Lidlu! To plisowana spódnica za 39 złotych

Lidl przedstawia totalny hit na wiosnę 2020 - to plisowana spódnica, w której zakochała się m.in. Kasia Cichopek czy Paulina Sykut. Kobiece spódnice, najlepiej o długości midi, to jeden z największych trendów zbliżającej się wiosny. Spódnice o lekko rozkloszowanym kroju, oczywiście z plisami, to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety, która chce śledzić modowe trendy. Czerwona plisowana spódnica, którą znajdziecie w Lidlu, kosztuje 39 złotych! Spódnicę możecie kupić w sklepach stacjonarnych, ale i na stronie internetowej Lidla.

Jak i z czym nosić plisowaną spódnicę?

Plisowaną spódnicę z Lidla możecie założyć do pracy, na spacer lub nawet na romantyczną randkę. Ten model bardzo się lubi z klasycznymi białymi sneakersami (tymi kolorowymi również!), botkami na słupku, szpilkami lub... trampkami! Pasują do niej proste golfy, ażurowe sweterki lub po prostu koszule. Możliwości jest wiele!

Plisowane spódnice to jeden z większych hitów Instagrama. Tak noszą je instagramerki - zobaczcie!

