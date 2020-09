"Hotel Paradise 2": Dziewczyny miażdżą nową uczestniczkę: "Ma okropną buźkę, blada jak ściana". Hania da im popalić? 

"Hotel Paradise 2" znów zapłonie, a to za sprawą nowej uczestniczki. Hanna Balwierczak dołączyła właśnie do ekipy rajskiego show. Wygląda na to, że będzie gorąco:

Jestem osobą, która lubi dominować. Jestem bardzo uparta no i chyba lubię się rządzić. Wszystko zależy od humoru.

Czy to oznacza, że filigranowa rudowłosa piękność porozstawia domowników po kątach? Pozostałe uczestniczki nie wyraziły się o niej pochlebnie. Pożałują swoich słów?

Hanna Balwierczak w "Hotelu Paradise 2"

Nadchodzi kolejna rewolucja w "Hotelu Paradise". Ekipę domowników zasiliła nowa uczestniczka. Hanna Balwierczak ma 21 lat i pochodzi z Zabrza. Wyróżnia ją oryginalna uroda i pewność siebie, co dało się zauważyć już w wizytówce:

Na pewno nie podobam się wszystkim mężczyznom. Na pewno spodobam się każdemu. Jestem osobowością narcystyczną.

Jako pierwsi nową uczestniczkę poznali panowie. Hania zrobiła im profesjonalną sesję zdjęciową nad oceanem. Miała idealną możliwość przyjrzenia się pozostałym uczestnikom. Czy dziewczyny powinny czuć się zagrożone? W pierwszej chwili nową koleżankę oceniły niezbyt miło i zupełnie powierzchownie. Obserwując sesję zdjęciową przez lornetkę niewybrednie komentowały urodę nowej uczestniczki:

- Ona ma okropną buźkę

- No ale włosy ma ładne tylko rude. Figury też nie ma dobrej.

- Nie jest brzydka, ma specyficzną urodę ale widać, że jest artystką.

- Słaba, blada jak ściana.

Jednak zapowiada się, że charakter Hani da o sobie znać już od pierwszego dnia. Jesteście ciekawi rozwoju sytuacji? Jak myślicie, która z dziewczyn już czuje jej oddech na plecach?

Hanna Balwierczak - kim jest?

Hanna Balwierczak zawodowo pracuje jako fotograf modowy. W programie przyznała, że pracuje już od 13 roku życia. Zdjęcia ambitnej 21-latki pojawiały się w prestiżowych magazynach takich jak Vogue Italia, Kaltblut Magazine, Lucy's czy Elegant Magazine. Pracowała rownież dla światowych agencji w Mediolanie, Londynie i Paryżu. Ma na koncie również współprace z plejadą polskich influencerów. Na jej zawodowym profilu można zobaczyć efekty sesji zdjęcowych m. in. z Natalią Siwiec, Joanną Opozdą czy Julią Kosterą. Wygląda na to, że Hanna Balwierczak nie od dziś ma styczność ze światem show biznesu. Czy tym razem zawojuje go od drugiej strony i to ona będzie na świeczniku?

Oto kilka przykładowych fotografii Hanny Balwierczak we współpracy z postaciami z show-biznesu: