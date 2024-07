Halle Berry pozuje nago na Instagramie! 49-letnia gwiazda Hollywood założyła konto na popularnym portalu społecznościowym i od razu wywołała poruszenie w sieci. Do tej pory wstawiła zaledwie jedno zdjęcie - jednak to jak się na nim zaprezentowała sprawiło, że wywołała sporą sensację.

Jestem bardzo podekscytowana, że będę mogła dzielić się z Wami moją miłością do natury, sztuki, mody. Mam nadzieję, że zdjęcia będą Was inspirować, zachęcać do dyskusji i przede wszystkim, że przyniosą Wam dużo radości- napisała pod zdjęciem na Instagramie.