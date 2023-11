1 z 14

Znamy gwiazdy, które pojawią się na Sylwestrze Marzeń z Dwójką 2017/2018! Na scenie w Zakopanem zobaczymy m.in. Margaret, Michała Szpaka, Rafała Brzozowskiego, Bayer Full, Red Lips czy Wandę Kwietniewską, którzy pojawili się na konferencji w siedzibie TVP.

Na spotkaniu zabrakło innych gwiazd Sylwestra z Dwójką, a będą to m.in. Maryla Rodowicz, Anna Wyszkoni, Zakopower, Zenek Martyniuk i Akcent, Urszula, Limahl i inni. Wielką niespodzianką ma być występ Basi Kurdej-Szatan z mężem Rafałem!

Konferencję w siedzibie TVP swoim występem uświetnili zaś Michał Szpak i Marta Gałuszewska, zwyciężczyni ostatniej edycji programu "The Voice of Poland", którzy zaśpiewali nowy singiel Szpaka - "Don't Poison Your Heart"!

