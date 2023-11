Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze! W ostatnich miesiącach do grona szczęśliwych mam dołączyły Sara Boruc, Izabela Janachowska czy Olga Kalicka, a teraz na narodziny dziecka czekają jeszcze m.in. Agnieszka Kaczorowska, Joanna Jarmołowicz, Agnieszka Sienkiewicz oraz Joanna Krupa, która w Dzień Mamy przyznała, że jest w ciąży. To jednak nie koniec radosnych informacji! Okazuje się bowiem, że ciążowym brzuszkiem pochwaliła się również gwiazda serialu "Barwy szczęścia"! Zobaczcie, co napisała Maria Dejmek!

Maria Dejmek zostanie mamą!

Maria Dejmek, którą widzowie doskonale znają z serialu "Barwy szczęścia", przekazała radosne informacje za pośrednictwem Instagrama. Aktorka pochwaliła się sporym już ciążowym brzuszkiem, ale nie zdradziła, jakiej płci będzie maleństwo.

Bąbelku, świat z Tobą jest po prostu piękniejszy! Czekamy na Ciebie! Mama i Tata????- napisała przyszła mama.

Internauci ruszyli z gratulacjami. Fani próbowali dowiedzieć się również, czy w związku z ciążą aktorka zamierza zrobić sobie przerwę w pracy. Maria Dejmek odpowiedziała!

- Gratulacje Marysiu!!????????❤️❤️ czy to znaczy, że robisz sobie "przerwę" od Barw Szczęścia? - zapytała jedna z fanek. - Malutką tak☺️- odpowiedziała gwiazda serialu.

My również serdecznie gratulujemy!

