Ewa Kasprzyk zaręczyła się ze swoim partnerem. Gwiazda „Kogla Mogla” sama pochwaliła się radosną informacją w wywiadzie dla „Zwierciadła”. Aktorka rok temu zdecydowała się na rozwód i wygląda na to, że na dobre zaczęła nowe życie.

Czyżby szykowała się też do ślubu?

Ewa Kasprzyk zaręczyła się!

Jesienią „Super Express” poinformował, że Ewa Kasprzyk rozwiodła się po 36 latach małżeństwa z Jerzym Bernatowiczem. Aktorka zrobiła to w tajemnicy przed mediami, a sprawa rozwodowa miała miejsce już rok temu. Od tego czasu w życiu aktorki wiele się zmieniło! Obecnie jest szczęśliwie zakochana i teraz sama poinformowała, że zdecydowała się na kolejny krok i zaręczyła się z obecnym partnerem:

Zastanawiałam się, czy to powiedzieć, ale powiem. Na tych wakacjach w Grecji się zaręczyłam. To się stało w Atenach, pod Akropolem. Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją! – ogłosiła Kasprzyk w wywiadzie dla „Zwierciadła”.

Wygląda na to, że romantyczne zaręczyny w słonecznej Grecji sprawiły, że para wkroczyła na kolejny etat związku. Co więcej gwiazda mówi o tym, że jest znowu jest gotowa do skoku, czyżby chodziło o ślub? Mamy nadzieję, że Ewa Kasprzyk pochwali się zdjęciami z uroczystości, oczywiście, jeśli się na nią zdecyduje.

Gratulujemy!

Ewa Kasprzyk z partnerem.