Grzegorz Krychowiak zmienił klub! Polski piłkarz opuścił Paris Saint-Germain na rzecz brytyjskiego klubu West Bromwich Albion. 27-latek został wypożyczony nowemu klubowi na rok. Grzegorz Krychowiak będzie grał w barwach West Bromwich Albion z numerem 20. Zmiana barw klubowych ma pomóc Grzegorzowi Krychowiakowi m.in. wrócić do gry w reprezentacji Polski. Krychowiak nie został powołany drużyny narodowej ze względu na to, że nie trenował z pierwszą drużyną Paris Saint-Germain. Trener reprezentacji Polski, Adam Nawałka, nie ukrywał, że jeśli Krychowiak zmieni klub, znów wróci do kadry.

Grzegorz Krychowiak piłkarzem West Bromwich Albion

Grzegorz Krychowiak przez najbliższy rok będzie grał w barwach brytyjskiego klubu West Bromwich Albion. Piłkarz poinformował o transferze na Facebooku. Nie krył zadowolenia ze zmiany klubu.

Jestem szczęśliwy, że dołączyłem do West Bromwich Albion na roczne wypożyczenie - napisał Grzegorz Krychowiak na swoim profilu.

Grzegorza Krychowiaka i jego partnerkę Celią Jaunat czeka przeprowadzka. Opuszczą Paryż i zamieszkają w West Bromwich.

Piłkarz i jego dziewczyna Celia Jaunat zamieszkają w Wielkiej Brytanii.