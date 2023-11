Reklama

W sobotę minął tydzień od śmierci Kory Jackowskiej. Wielka polska piosenkarka odeszła w wieku 67 w swoim domu na Roztoczu. Korę pożegnało wiele polskich gwiazd, dla których była idolką nie tylko w kwestii muzyki, ale również walki o swoje życie i zdrowie.

Korę wspominał również Grzegorz Hyży, którego zapytaliśmy na planie "The Voice of Poland" o to jak ją zapamięta. To co powiedział, chwyta za serce! Posłuchajcie, co powiedział!

Pogrzeb Kory

Przypomnijmy, pogrzeb Kory odbędzie się w środę 8 sierpnia o godzinie 11 na Powązkach. Taką informacją na Facebooku podzielili się bliscy Kory:

Pożegnanie naszej ukochanej Kory odbędzie się 08.08.2018 (środa) o godz. 11 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Kora odeszła w wieku 67 lat. Chorowała na rzadki nowotwór jajników. O swojej chorobie gwiazda poinformowała w 2014 roku. Mniej pojawiała się w mediach, przestała koncertować. Wszyscy słyszeliśmy o jej walce o refundację bardzo drogiego leku. Walczyła nie tylko o swoje zdrowie, ale też pomoc wielu innym chorym.

Grzegorz Hyży wspomina Korę.

Co powiedział o Korze?